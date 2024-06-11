Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 22:05

Транспорт

Трамваи задерживаются из-за наклонившегося дерева около остановки "Черкизово"

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Трамваи задерживаются на Халтуринской улице в районе остановки "Черкизово" из-за наклонившегося на контактную сеть дерева, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Задерживаются трамваи № 13 и 36", – уточнили в ведомстве.

По данным Дептранса, в настоящее время изменены маршруты рельсового общественного транспорта.

Ранее в Москве было временно остановлено движение трамвае на улице Академика Королева. Это произошло после ДТП в районе остановки "Аргуновская улица". Водитель трактора не уступил дорогу трамваю, из-за чего произошел сход первой и второй тележек трамвайного вагона. Пострадавших не было.

Читайте также


транспорт
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика