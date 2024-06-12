12 июня, 16:19Транспорт
Нет движения поездов между станциями "Текстильщики" и "Котельники" фиолетовой ветки
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение поездов временно не осуществляется на участке Таганско-Краснопресненской линии от "Текстильщиков" до "Котельников". Столичный Дептранс предупреждает об этом в своем официальном телеграм-канале.
"В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", – говорится в публикации.
По данным ведомства, причиной стало дерево на пути.
Ранее пассажиров предупредили об изменении расписания движения поездов Белорусского направления МЖД с 14 июня по 1 декабря 2024 года. Корректировки вносятся из-за строительства путепровода к мелькомбинату между станциями Тестовская и Беговая. В указанный период там будут проводиться работы по возведению опор и монтажу пролетных строений сооружения.
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