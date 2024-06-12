Нет движения поездов между станциями "Текстильщики" и "Котельники" фиолетовой ветки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов временно не осуществляется на участке Таганско-Краснопресненской линии от "Текстильщиков" до "Котельников". Столичный Дептранс предупреждает об этом в своем официальном телеграм-канале.

"В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", – говорится в публикации.

По данным ведомства, причиной стало дерево на пути.

Ранее пассажиров предупредили об изменении расписания движения поездов Белорусского направления МЖД с 14 июня по 1 декабря 2024 года. Корректировки вносятся из-за строительства путепровода к мелькомбинату между станциями Тестовская и Беговая. В указанный период там будут проводиться работы по возведению опор и монтажу пролетных строений сооружения.

