Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение поездов на МЦД-2 и МЦД-4 восстановлено после повреждения контактного провода на станции "Москва-Товарная-Курская". Об этом в своем телеграм-канале пишет пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Сейчас специалисты принимают все меры для стабилизации интервалов на двух МЦД.

Элемент провода был поврежден из-за сильной грозы, напомнили в МЖД. Поезда на втором диаметре не ходили в сторону Подольска, а на четвертом – в сторону Апрелевки.

