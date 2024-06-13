13 июня, 06:16Транспорт
Поезда не ходят по часовой стрелке на Кольцевой линии метро
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Поезда не ходят по часовой стрелке на Кольцевой линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Пассажиров призвали воспользоваться поездами в направлении против часовой стрелки, БКЛ и радиальными линиями.
Ранее интервалы движения поездов были увеличены на данной линии метро. Причина – человек на путях.
Как сообщает агентство "Москва", человек упал на пути на станции "Парк Культуры".