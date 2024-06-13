Фото: Москва 24/Александр Авилов

Поезда не ходят по часовой стрелке на Кольцевой линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Пассажиров призвали воспользоваться поездами в направлении против часовой стрелки, БКЛ и радиальными линиями.

Ранее интервалы движения поездов были увеличены на данной линии метро. Причина – человек на путях.

Как сообщает агентство "Москва", человек упал на пути на станции "Парк Культуры".

