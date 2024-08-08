Станция "Волгоградский проспект" открыта для входа и выхода пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станция "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена открыта для входа и выхода пассажиров, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Посадка и высадка осуществляется в штатном режиме, уточнили в транспортном ведомстве. При этом движение поездов на ветке также идет по графику.

Станцию временно закрывали по требованию полиции. Ранее на северном участке Замоскворецкой линии увеличивали интервалы движения поездов из-за человека на путях. Движение пришло в график примерно через час после происшествия.

