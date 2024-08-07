Движение восстановлено на улице Покрышкина в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва FM"

Движение на улице Покрышкина в Москве, которое в среду, 7 августа, было перекрыто из-за сверхинтенсивных осадков, восстановлено, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

В связи с непогодой водители не могли проехать в районе дома 1, корпуса 1. Представители ведомства рекомендовали жителям и гостям столицы выбирать пути объезда.

Между тем ливень и гроза будут продолжаться в Москве до 21:00. Автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим и сохранять дистанцию от идущих впереди машин. Их также призвали избегать резких маневров. При этом пешеходам рекомендовали не подходить к шатким конструкциям и следить за детьми.

На фоне непогоды ЦОДД посоветовал москвичам пересесть на метро. В ведомстве предупредили, что локальные затруднения могут наблюдаться вечером на Садовом кольце, ТТК и вылетных магистралях по направлению в область.

При этом работа наземного транспорта может быть оперативно скорректирована. Пассажирам рекомендовали сохранять внимательность и слушать объявления водителей.