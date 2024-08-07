Движение перекрыто на улице Покрышкина в Москве из-за непогоды

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Движение на улице Покрышкина в районе дома 1, корпуса 1, временно перекрыли в связи с выпавшими сверхинтенсивными осадками. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы со ссылкой на ЦОДД.

Из-за этого жителям и гостям столицы посоветовали выбирать пути объезда. Также гражданам рекомендовали использовать для поездок по городу метро.

В связи с неблагоприятными погодными условиями москвичей предупредили о возможных корректировках в работе наземного транспорта. Пассажиров также призвали быть внимательными и слушать объявления водителей.

Между тем на западе Москвы уже выпало около 17 миллиметров осадков, что составляет свыше 20% месячной нормы. Основной объем уходит в ливневую сеть самотеком, но бригады Мосводостока все равно оперативно открывают водоприемные решетки для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника.

Ливень и гроза сохранятся в Москве до 21:00 7 августа. Водителей призвали соблюдать скоростной режим, держать дистанцию от впереди идущих машин и избегать резких маневров, а пассажиров – не приближаться к шатким конструкциям и следить за детьми.

