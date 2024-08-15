Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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15 августа, 11:15 (обновлено 15.08.2024 11:38)

Транспорт

Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение на восточном участке Арбатско-Покровской линии восстановлено и введено в график, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Интервалы движения поездов были временно увеличены из-за человека на путях. Движения не было от "Партизанской" до "Щелковской". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

На прошлой неделе станцию "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии временно закрывали по требованию полиции. Спустя время ее вновь открыли для входа и выхода пассажиров.

Первый участок Троицкой линии метро откроют осенью 2024 года

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