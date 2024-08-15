На восточном участке Арбатско-Покровской линии увеличены интервалы движения поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Интервалы движения поездов временно увеличены на восточном участке Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена из-за человека на путях. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Как уточнило транспортное ведомство, движения нет от "Партизанской" до "Щелковской". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

На прошлой неделе станцию "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии временно закрывали по требованию полиции. Спустя время ее вновь открыли для входа и выхода пассажиров.

Ранее на северном участке Замоскворецкой линии увеличивали интервалы движения поездов из-за человека на путях. Движение пришло в график примерно через час после происшествия.

