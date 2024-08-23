Спрыгнувший за наушником на рельсы в московском метро мужчина арестован

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Пассажир московского метро, спрыгнувший на рельсы за наушником, арестован на трое суток, передает пресс-служба МВД России.

В ведомстве сообщили, что 44-летний житель Владимирской области, находясь на станции "Алтуфьево" Серпуховско-Тимирязевской линии в состоянии алкогольного опьянения и игнорируя требования сотрудника метрополитена, спрыгнул на рельсы за наушником, который случайно уронил его знакомый. Затем мужчина забрался обратно на платформу, где был задержан полицией.



На злоумышленника составили протоколы по статьям "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Нарушение требований в области транспортной безопасности". Суд назначил ему наказание в виде трех суток ареста.

Ранее москвичей предупреждали, что спускаться на железнодорожные пути по правилам Московского метрополитена категорически запрещено, так как это может стать причиной серьезных последствий. В случае падения на пути необходимо следовать по ходу движения поездов к черно-белой рейке в начале платформы и ожидать сотрудника метро.

Если же поезд находится уже достаточно близко, необходимо лечь лицом вниз в лоток между рельсами головой по направлению к поезду. При обнаружении пассажира на рельсах следует незамедлительно проинформировать об этом через колонну экстренного вызова сотрудника метро.

