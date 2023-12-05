Москвичей предостерегли от самостоятельного спуска на пути в метро для помощи упавшим

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Спускаться на железнодорожные пути по правилам Московского метрополитена категорически запрещено. Об этом АО "Москва Медиа" рассказала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Жанна Ермолина.

"Московский метрополитен – транспортное предприятие, которое связано с повышенной опасностью. Во время поездки пассажирам необходимо быть внимательными, чтобы избежать несчастных случаев. По правилам столичного метрополитена спускаться на пути строго запрещено", – проинформировала она.

В случае падения на пути необходимо следовать по ходу движения поездов к черно-белой рейке в начале платформы и ожидать сотрудника метро. Поезда останавливаются до рейки.

Если же поезд находится уже достаточно близко, необходимо лечь лицом вниз в лоток между рельсами головой по направлению к поезду.

При обнаружении пассажира на рельсах следует незамедлительно проинформировать об этом через колонну экстренного вызова сотрудника метро. Самостоятельный спуск на пути может стать причиной серьезных последствий, делать это категорически запрещено, предупредила Ермолина.

"Мы просим пассажиров быть внимательными на платформе и не заходить за ограничительную линию у края до полной остановки поезда", – сказала специалист.

Утром 5 декабря женщина выжила после падения на рельсы на станции метро "Текстильщики". Для помощи ей, нарушив правила безопасности, на пути спустился мужчина. Соответствующий ролик распространился в Сети.

До этого на Большой кольцевой линии (БКЛ) не было движения поездов против часовой стрелки от "Электрозаводской" до "Петровского парка". Причиной стал оказавшийся на путях человек. Позже движение по линии восстановили.



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