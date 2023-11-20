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Несколько поездов задерживаются на МЦД-1 и Савеловском направлении в сторону Лобни, сообщили в пресс-службе Центральной ППК.

Уточняется, что поезд по техническим причинам остановился у Савеловского вокзала.

"Поезд отправился самостоятельно. Вместе с МЖД принимаем все меры для сокращения опозданий", – говорится в сообщении.

До этого поезда уменьшили скорость на МЦК между станциями Лужники и Деловой центр. Движения поездов не было по техническим причинам. Там задерживались поезда, следовавшие против часовой стрелки. Впоследствии движение возобновили.

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