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20 ноября, 09:54

Транспорт

Несколько поездов задерживаются на МЦД-1

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько поездов задерживаются на МЦД-1 и Савеловском направлении в сторону Лобни, сообщили в пресс-службе Центральной ППК.

Уточняется, что поезд по техническим причинам остановился у Савеловского вокзала.

"Поезд отправился самостоятельно. Вместе с МЖД принимаем все меры для сокращения опозданий", – говорится в сообщении.

До этого поезда уменьшили скорость на МЦК между станциями Лужники и Деловой центр. Движения поездов не было по техническим причинам. Там задерживались поезда, следовавшие против часовой стрелки. Впоследствии движение возобновили.

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