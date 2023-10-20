Поезда следуют с задержкой на МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поезда снизили скорость на МЦК между станциями Лужники и Деловой центр, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

До этого на участке не было движения поездов по техническим причинам. В настоящее время в пути задерживаются поезда, следующие против часовой стрелки.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее на Люблинско-Дмитровской линии произошло столкновение поездов. Машинист оказался зажат в результате происшествия. В МЧС России рассказали, что спасатели смогли деблокировать его из кабины.

Из-за ЧП станции метро "Кожуховская", "Печатники" и "Волжская" временно закрывали, а поезда не ходили между станциями "Люблино" и "Дубровка". Москвичам предложили альтернативу – 59 автобусов для компенсационного маршрута от метро "Дубровка" до "Люблина".



Более 230 тысяч пассажиров ежедневно перевозит МЦД-4