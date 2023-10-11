Два поезда столкнулись на станции метро "Печатники" в Москве

Два поезда столкнулись на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"На станции метро "Печатники" столкнулись два поезда", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, сейчас машинист зажат между столкнувшимися поездами. Спасатели пытаются его вызволить, уточнили в экстренных службах.

В настоящее время интервалы движения поездов увеличены на южном участке Люблинско-Дмитровской линии.

Поезда не ходят от "Люблина" до "Дубровки", уточнили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В обратном направлении движение проходит с увеличенными интервалами.

