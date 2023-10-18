Инфраструктура МЦД и МЦК готова к зимнему периоду

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Специалисты подготовили пассажирскую инфраструктуру на Московских центральных диаметрах (МЦД) и Московском центральном кольце (МЦК) к работе в зимний период. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

"Обеспечивать температурный комфорт пассажиров в холодное время года будут 857 тепловых завес на МЦД и 256 – на МЦК, в конкорсах эту функцию будут выполнять инфракрасные обогреватели", – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, на 13 транспортных узлах МЦК и 42 узлах МЦД установили 1 053 двери, снятые летом со входов и выходов на платформы.

Также специалисты промыли и опрессовали отопительные системы, проверили тепловые пушки и места хранения песчано-гравийных смесей.

"Все работники, которые будут задействованы в очистке инфраструктуры от снега и льда, обеспечены спецодеждой и инвентарем", – заключили в МЖД.

Ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что с начала 2023 года в более чем в тысяче многоквартирных домов Москвы заменили системы центрального отопления.

В конце сентября Сергей Собянин сообщил, что Москва полностью готова к отопительному сезону. 10 октября все столичные системы теплоснабжения перевели на зимний режим работы.

В Москве отопление включили в 99% жилых домов и соцобъектов