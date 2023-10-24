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24 октября, 09:23

Транспорт

В Москве восстановили график движения поездов на МЦД-3

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты восстановили график движения поездов на МЦД-3, сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.

"В настоящее время поезда следуют с установленным интервалом", – поделился перевозчик.

Утром во вторник, 24 октября, поезда МЦД-3 следовали с отставанием от расписания. В Московской железной дороге принесли извинения пассажирам за неудобства.

До этого сообщалось, что поезда уменьшили скорость на МЦК между станциями Лужники и Деловой центр. Движения поездов не было по техническим причинам. Там задерживались поезда, следовавшие против часовой стрелки. Впоследствии движение возобновили.

Инфраструктура МЦД и МЦК готова к зимнему периоду

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