Интервалы увеличивали на Арбатско-Покровской линии метро из-за человека на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Интервалы движения поездов временно были увеличены на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена из-за человека на путях. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Дептранса Москвы.

Там уточнили, что интервалы увеличивались на восточном участке линии.

В настоящее время движение осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее на Люблинско-Дмитровской линии произошло столкновение поездов. Машинист оказался зажат в результате происшествия. В МЧС России рассказали, что спасатели смогли деблокировать его из кабины.

Из-за ЧП станции метро "Кожуховская", "Печатники" и "Волжская" временно закрывали, а поезда не ходили между станциями "Люблино" и "Дубровка". Москвичам предложили альтернативу – 59 автобусов для компенсационного маршрута от метро "Дубровка" до "Люблина".



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