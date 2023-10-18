Пассажир выжил после падения на рельсы на станции метро "Щелковская"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Упавший на контактный рельс на станции метро "Щелковская" Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена выжил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Утверждается, что пассажир сейчас осматривается медицинскими работниками.

Ранее о временном увеличении интервалов движения поездов на восточном участке Арбатско-Покровской линии из-за упавшего на пути человека сообщили в Дептрансе Москвы. Меньше чем через полчаса движение вернули в привычный график.

В сентябре на станции "Римская" Люблинско-Дмитровской линии женщина попала под поезд. О причинах происшествия не сообщалось. Пострадавшая скончалась.

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