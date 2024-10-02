В ГД внесен проект о признании организации незаконной миграции особо тяжким преступлением

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Инициатива о признании организации незаконной миграции особо тяжким преступлением внесена в Госдуму. Соответствующий проект появился в электронной базе нижней палаты.

Законопроект подготовили спикер ГД Вячеслав Володин, депутат Ирина Яровая и лидеры всех парламентских фракций. Его поддержали Верховный суд, кабмин, Генпрокуратура и СК РФ.

Речь идет об организации незаконной миграции, совершенной организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на российской территории. За это предлагается лишать свободы на срок до 8–15 лет со штрафом от 3 до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо без такового.

В список новых квалифицирующих признаков включили совершение преступления с целью скрыть другое или облегчить его совершение, с использованием поддельных документов, а также с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность и с использованием интернета.

Повышенная ответственность ложится на тех, кто осуществлял фиктивную регистрацию и постановку иностранцев и лиц без гражданства на учет, а также подделку документов. В таких случаях и будут предусмотрены новые квалифицирующие признаки.

Ранее ГД приняла в первом чтении проект закона о конфискации денег, ценностей и другого имущества за организацию незаконной миграции. Авторы законопроекта уточняли, что в стране миграция в основном обусловлена экономическими и социальными факторами. При этом специфика нелегальной миграции связана с коррупционной направленностью.

