ГД приняла в I чтении проект о конфискации денег за организацию незаконной миграции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Госдума приняла в I чтении законопроект о конфискации за организацию незаконной миграции денег, ценностей и другого имущества, которые были получены в результате совершения преступления.

Авторы инициативы пояснили, что в России миграция в основном обусловлена экономическими и социальными факторами. При этом специфика нелегальной миграции связана с коррупционной направленностью.

Кроме того, преступления, совершенные на этой почве, наносят существенный экономический ущерб и вред государству.

Законопроект внесли в ГД в начале июля. Проект предлагает внести изменения в пункт "а" части 1 статьи 104.1 Уголовного кодекса РФ ("Конфискация имущества"), дополнив документ статьей 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").

Соответствующую инициативу одобрил кабмин РФ. Как отметил депутат ГД Петр Толстой, такая мера должна приниматься как в отношении группы лиц, так и при совершении преступлений, которые описываются в части 1 статьи 322 УК РФ.