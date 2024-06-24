Правительство РФ поддержало конфискацию денег за организацию незаконной миграции

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Кабмин РФ одобрил предложение о конфискации денег и имущества у организаторов незаконной миграции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий отзыв правительства.

С инициативой выступил депутат Госдумы Петр Толстой. В настоящее время за совершенное преступление срок лишение свободы составляет до пяти лет. Если речь идет об организации нелегальной миграции группой лиц по предварительному сговору или должностным лицом, суд может отправить в колонию на срок до семи лет, а также обязать выплатить штраф до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Парламентарий обратил внимание на статистику, согласно которой в прошлом году всего зафиксировали 1,9 тысячи таких преступлений, 1,1 тысячи

– по первой части, 827 – по второй. При этом только в первом квартале этого года было совершено 580 преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, 261 – по первой части, 319 – по второй.

На фоне роста преступности в этой сфере Толстой предлагает предусмотреть в законодательстве конфискацию денег, имущества и других ценностей, полученных в результате организации нелегальной миграции. По его мнению, такая мера должна приниматься как в отношении группы лиц, так и при совершении преступлений, которые описываются в части 1 статьи 322 УК РФ.

"По данной категории уголовных дел конфискация будет применяться лишь при условии совершения преступления из корыстных побуждений", – говорится в пояснительной записке.



Ранее представители партии "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым направили в Госдуму законопроект, согласно которому они предложили ввести новую статью в Уголовный кодекс РФ за незаконную выдачу гражданства.

В материалах к законопроекту сказано, что в рамках новой статьи "Об организации деятельности, повлекшей незаконное приобретение гражданства РФ" наказание будет предусмотрено вне зависимости от того, были ли привлечены к ответственности иностранцы, в интересах которых совершили преступление.

