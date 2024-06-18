Депутаты СРЗП предложили ввести статью в УК РФ за незаконную выдачу гражданства

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Депутаты партии "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым направили в Госдуму законопроект, согласно которому они предложили ввести новую статью в Уголовный кодекс РФ за незаконную выдачу гражданства. Об этом сообщает газета "Известия".

В материалах к законопроекту сказано, что в рамках новой статьи "Об организации деятельности, повлекшей незаконное приобретение гражданства РФ" наказание будет предусмотрено вне зависимости от того, были ли привлечены к ответственности иностранцы, в интересах которых совершили преступление. Миронов пояснил, что чаще всего в этой схеме задействованы представители комиссий по приему экзаменов у мигрантов на знание русского языка, истории и законов России.

"В этом "бизнесе" участвуют граждане, которые за определенную плату предоставляют возможность получения фиктивной регистрации в "резиновых квартирах". Это россияне, которые заключают фиктивные браки с иностранцами или занимаются установлением фиктивного отцовства для получения гражданства", – уточнил он.

В качестве наказания Миронов предлагает ввести срок до пяти лет лишения свободы для физических лиц, а в случае совершения преступления по сговору или с использованием служебного положения – до семи лет и штраф до 500 тысяч рублей.

Ранее МВД РФ разработало законопроект, по которому лишенные российского гражданства лица могут находиться в стране 15–90 дней в зависимости от обстоятельств. Авторы законопроекта планируют ввести упрощенный порядок предоставления вида на жительство для тех, у кого есть родственники, постоянно проживающие в РФ на территории, имеющей отношение к Российской империи или СССР.

До этого Владимир Путин заявил, что Россия нуждается в квалифицированных трудовых мигрантах со знанием языка. При этом он подчеркнул, что миграция не должна создавать проблем на рынке труда и в быту для граждан РФ. Сейчас, по его словам, в стране не выстроено осмысленной миграционной политики и существуют проблемы.

