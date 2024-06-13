В Подмосковье осудили экс-руководителей клиники за выдачу фиктивных медсправок мигрантам

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Долгопрудненский суд Подмосковья приговорил к 1 году 6 месяцам заключения бывших гендиректора и главврача частной клиники, нелегально выдававших справки мигрантам. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление ФСБ по Москве и Московской области.

По данным службы, каждого злоумышленника также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Помимо этого, наказание понес еще один фигурант дела – предприниматель. Он проведет в тюрьме 1 год и выплатит аналогичный штраф.

Сотрудники УФСБ задержали руководство и сотрудников этой частной медицинской клиники в июле 2023 года. Фиктивные документы от них получили более 150 граждан Украины, незаконно прибывших на территорию РФ.

В ведомстве сообщали, что мигранты не имели предписанных им диагнозов, в связи с чем им не требовалось лечение. После получения ненастоящих справок они вставали на миграционный учет в Московском регионе.