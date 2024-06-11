NYP: пограничникам в США приказали депортировать нелегальных мигрантов из РФ

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Пограничники в американском штате Калифорния получили распоряжение немедленно депортировать нелегальных российских мигрантов сразу после задержания. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на соответствующий документ.

Помимо незаконных мигрантов из России, данное указание вводится также в отношении переселенцев из Грузии, Молдавии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

При этом для представителей остального восточного полушария, насчитывающего свыше 100 стран Европы, Азии, Африки и Австралии, допускается возможность пребывания в Штатах на время разбирательства их дел.

По информации журналистов, действие распоряжения распространяется на участок границы в районе Сан-Диего. Именно на этот город приходится большая часть нелегальных мигрантов из стран восточного полушария.

Ранее президент США Джо Байден принял решение о введении запрета на получение политического убежища в Штатах для тех мигрантов, которые незаконно пересекли границу с Мексикой.

Кроме того, в Белом доме заявили, что Штаты приступят к ускоренной депортации нелегальных мигрантов. Представители властей США отметили, что они несут угрозу американскому обществу и национальной безопасности страны.

