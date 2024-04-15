The Times: Великобритания обсуждает с Арменией отправку туда нелегальных мигрантов

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Соединенное Королевство начало переговоры с Арменией, Кот-Д'Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной по вопросу отправки в перечисленные страны нелегальных мигрантов по схеме Руанды. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Times.

Как отмечается, Лондон уже обращался с подобными переговорами к Парагваю, Эквадору, Перу, Бразилии и Колумбии. Эти государства в меньшей степени заинтересованы в такой сделке.

Уточняется, что Намибия, Марокко, Тунис и Гамбия отказались участвовать в подобном обсуждении. В резервный список внесены Сенегал, Кабо-Верде, Того, Танзания, Ангола и Сьерра-Леоне. Указанные африканские страны являются запасными на случай неудачи с основными.

В свою очередь, Руанда готова принять более 30 тысяч человек в течение первых 5 лет действия программы депортации. Это может обойтись Великобритании почти в 5 миллиардов фунтов стерлингов, пишет The Telegraph.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) из-за нелегальной миграции. Обеспечение безопасности границ и контроль нелегальной миграции стоит выше, чем сохранение членства в ЕКПЧ, заключил он.