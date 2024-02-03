Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 07:13

Политика

Маск назвал выгоду Байдена от притока нелегальных мигрантов в США

Фото: ТАСС/Zuma

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что иммиграционная политика действующей администрации США крайне выгодна президенту Штатов Джо Байдену. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

По словам Маска, стратегия Байдена очень проста: сначала он собирается впустить в США как можно больше нелегальных мигрантов, после чего американские власти "легализуют их" и тем самым создадут постоянное большинство – однопартийное государство.

Именно поэтому действующие власти так поощряют нелегальную иммиграцию, заключил предприниматель.

Ситуация с иммиграцией в США обострилась в конце января. Так, власти штата Техас многократно заявляли, что американская администрация не осуществляет охрану границы США должным образом, что приводит к увеличению числа нелегальных мигрантов. В связи с этим штат начал высылать мигрантов на автобусах в другие крупные американские города.

В Вашингтоне назвали действия Техаса неконституционными, а методы избыточными. 22 января Верховный суд США выступил с решением убрать проволочное ограждение на границе с Мексикой, которое ранее было установлено под руководством губернатора Техаса Грега Эббота.

Эбботт впоследствии заявил, что будет самостоятельно защищать свой участок границы, и отметил неспособность администрации президента выполнять обязанности по защите границы. Его поддержал бывший президент США Дональд Трамп, а также губернаторы еще 25 штатов, среди которых Флорида, Вирджиния, Джорджия, Алабама, Монтана, Оклахома и ряд других.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в свою очередь, заявила, что администрация Байдена считает небезопасными действия губернатора Техаса по защите американской границы.

Байден заявил, что собирается закрыть границу для нелегальных беженцев из Мексики

Читайте также

политиказа рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика