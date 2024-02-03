Маск назвал выгоду Байдена от притока нелегальных мигрантов в США

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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что иммиграционная политика действующей администрации США крайне выгодна президенту Штатов Джо Байдену. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

По словам Маска, стратегия Байдена очень проста: сначала он собирается впустить в США как можно больше нелегальных мигрантов, после чего американские власти "легализуют их" и тем самым создадут постоянное большинство – однопартийное государство.

Именно поэтому действующие власти так поощряют нелегальную иммиграцию, заключил предприниматель.

Ситуация с иммиграцией в США обострилась в конце января. Так, власти штата Техас многократно заявляли, что американская администрация не осуществляет охрану границы США должным образом, что приводит к увеличению числа нелегальных мигрантов. В связи с этим штат начал высылать мигрантов на автобусах в другие крупные американские города.

В Вашингтоне назвали действия Техаса неконституционными, а методы избыточными. 22 января Верховный суд США выступил с решением убрать проволочное ограждение на границе с Мексикой, которое ранее было установлено под руководством губернатора Техаса Грега Эббота.

Эбботт впоследствии заявил, что будет самостоятельно защищать свой участок границы, и отметил неспособность администрации президента выполнять обязанности по защите границы. Его поддержал бывший президент США Дональд Трамп, а также губернаторы еще 25 штатов, среди которых Флорида, Вирджиния, Джорджия, Алабама, Монтана, Оклахома и ряд других.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в свою очередь, заявила, что администрация Байдена считает небезопасными действия губернатора Техаса по защите американской границы.

Байден заявил, что собирается закрыть границу для нелегальных беженцев из Мексики