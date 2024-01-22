Илон Маск сообщил, что не будет голосовать за Байдена на предстоящих выборах

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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что не будет голосовать за действующего президента США Джо Байдена на предстоящих выборах. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Я не могу представить себя голосующим за Байдена в этот раз", – сообщил Маск.

Так бизнесмен прокомментировал опубликованный в соцсети фрагмент своего интервью, в котором он рассказал, что проголосовал за Байдена на прошедших в 2020 году президентских выборах в США.

Ранее Илон Маск заявил, что доверяет претенденту на пост президента США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами.

Тем не менее 16 января Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в Соединенных Штатах, уточнив, что поддержит кампанию экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Рамасвами выступил с таким заявлением вскоре после подведения итогов предварительных выборов кандидата в президенты США от республиканцев в штате Айова, победу на которых одержал Трамп.

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