Маска пригласили на конференцию по борьбе с антисемитизмом – СМИ

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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск приглашен на конференцию по борьбе с антисемитизмом в Польше. Там запланировано его выступление совместно с ведущим собственного политического шоу Беном Шапиро. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на пригласительное письмо организаторов.

Там указано, что Маск посетит конференцию, которую проводит Европейская еврейская ассоциация. Мероприятие призвано обсудить антисемитизм в Сети. Маск выступит с Шапиро 22 января, говорится в материале.

Согласно информации, опубликованной на сайте ассоциации, конференция состоится в Кракове с 21 по 23 января. Как отметило агентство, также запланирована церемония в Освенциме.

Ранее миллиардер подвергся критике со стороны крупных компаний за свой комментарий на пост одного из пользователей. Тот написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Маск написал, что согласен с этим утверждением.

Спустя время он заявил, что любой пользователь, решивший публично выступить в поддержку геноцида в соцсети Х (бывшая Twitter), будет заблокирован. Кроме того, он отверг обвинения в антисемитизме и пожелал человечеству "процветающего и захватывающего будущего".