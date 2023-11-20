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Илон Маск назвал обвинения в антисемитизме "далекими от правды"
Фото: ТАСС/AP/Leon Neal
Предприниматель и бизнесмен, владелец соцсети X Илон Маск отверг недавние обвинения в антисемитизме. Об этом он написал в своей соцсети X.
"На прошлой неделе в СМИ появились сотни фальшивых историй, в которых утверждалось, что я антисемит. Нет ничего более далекого от правды", – сообщил бизнесмен.
Маск подчеркнул, что желает человечеству только лучшего, "процветающего и захватывающего будущего" для каждого.
Ранее СМИ сообщали, что кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостанавливают размещение рекламы в социальной сети X после скандала с "антисемитскими" высказываниями главы соцсети о евреях.
Аналогичное решение было принято компаниями Walt Disney, IBM и Apple.
Маск подвергся критике со стороны крупных компаний за свой комментарий на публикацию одного из пользователей, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же самую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер в ответ написал, что согласен с этим утверждением.
На фоне критики в свой адрес Маск также отметил, что любой пользователь, который решит публично выступать в поддержку геноцида в социальной сети X, будет заблокирован.
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