Илон Маск пригрозил "термоядерным" иском компаниям, выступившим против соцсети X

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пригрозил иском организациям, выступившим против соцсети Х на фоне скандала с "антисемитскими" высказываниями ее владельца. Об этом он сообщил в своем микроблоге.

"В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию", – заявил Маск в Х.

Накануне СМИ писали, что кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостанавливают размещение рекламы в социальной сети X после "антисемитских" высказываний Илона Маска о евреях.

Такое же решение приняли компании Walt Disney, IBM и Apple.

Маск подвергся критике со стороны крупных компаний за свой комментарий на публикацию одного из пользователей, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер написал, что согласен с этим утверждением.

На фоне критики в свой адрес Маск сообщил, что любой пользователь, который решится публично выступить в поддержку геноцида в принадлежащей ему социальной сети, подвергнется блокировке.