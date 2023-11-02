Илон Маск признал, что Украина не сможет победить в конфликте

Фото: depositphotos/ChinaImages

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Киев не сможет победить в конфликте с РФ. Об этом он сообщил в соцсети X (Twitter).

"Этот анализ верный", – написал он, отреагировав на публикацию бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X, где тот проанализировал статью в журнале The Time о президенте Украины.

Маск также согласился с тем, что украинский лидер Владимир Зеленский не хочет признавать поражение Украины в зоне боевых действий.

"Зеленского описывают как "оторванного от реальности" за его неспособность признать реалии поля боя и нежелание рассматривать мирные переговоры с Россией. Военные цели Украины нереалистичны", – заявлял Сакс в совей публикации.

Ранее Маск оценил высказанное Зеленским желание победить в конфликте с Россией, несмотря на неудачи Киева. Он написал в соцсетях, что "цветок юности не должен гибнуть напрасно".

Экс-премьер Украины заявил, что мобилизационные резервы страны практически опустошены