Disney приостанавливает размещение рекламы в соцсети X на фоне высказываний Маска

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Компания Walt Disney вслед за IBM и Apple приостанавливает размещение рекламы в социальной сети X на фоне высказываний ее владельца Илона Маска о еврейском населении. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Ранее Маск подвергся критике со стороны крупных компаний за свой комментарий на публикацию одного из пользователей, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер написал, что согласен с этим утверждением.

Отказ Disney и Apple от сотрудничества с социальной сетью вызывает беспокойство у руководства X, так как этим компании входят в число крупнейших рекламодателей соцсети Маска.

Ранее транснациональная технологическая корпорация IBM заявила о приостановке своей рекламы в соцсети X.