Маск заявил о ненависти Сороса к человечеству на фундаментальном уровне

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Американский бизнесмен Илон Маск назвал миллиардера Джорджа Сороса человеконенавистником. Свое мнение Маск выразил в подкасте Джо Рогана The Joe Rogan Experience.

"На мой взгляд, он ненавидит человечество на фундаментальном уровне", – сказал он.

Маск назвал его "главным спонсором" демократической партии США. По мнению Маска, Сорос знает, как много влияния он может оказывать, помогая избираться кандидатам на местные должности, так как "понимает, что не нужно менять законы, важно, как они исполняются".

Сорос известен своей активной деятельностью в политике, а его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде стран мира. При этом сам трейдер не опровергал того факта, что его деньги помогли провести на Украине Оранжевую революцию в 2004 и Евромайдан в 2013 году.

Ранее Маск заявил, что Сорос и его фонд планируют уничтожить западную цивилизацию. Так американский предприниматель прокомментировал пост, в котором Сороса обвинили в эскалации миграционного кризиса на итальянском острове Лампедуза.

До этого предприниматель извинился за пост, в котором сравнил Сороса со злодеем Магнето из франшизы "Люди Икс". По его словам, это "было несправедливо по отношению к Магнето".

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