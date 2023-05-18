Илон Маск извинился за сравнение Джорджа Сороса со злодеем Marvel

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Американский предприниматель Илон Маск извинился за то, что сравнил Джорджа Сороса со злодеем Магнето из франшизы "Люди Икс". Об этом он написал в своем Twitter.

"Я хочу извиниться за этот пост. Это было несправедливо по отношению к Магнето", – с иронией написал бизнесмен под публикацией о Соросе.

В начале недели Илон Маск заявил о том, что Джордж Сорос ненавидит человечество. Он выразил мнение, что сеть фондов Сороса создана "не с благими намерениями".

Бизнесмен добавил, что миллиардер напоминает ему Магнето, который по сюжету комиксов призывал мутантов уничтожать людей.

Сорос известен активной деятельностью в политике, его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде стран мира. При этом сам трейдер не опровергал того факта, что его деньги помогли провести на Украине Оранжевую революцию в 2004 и Евромайдан в 2013 году.