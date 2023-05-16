Маск заявил, что Сорос ненавидит человечество

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Американский финансист Джордж Сорос ненавидит человечество, написал бизнесмен Илон Маск в своем Twitter.

Он выразил мнение, что сеть фондов Сороса создана "не с благими намерениями".

"Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество", – подчеркнул предприниматель.

Сорос известен активной деятельностью в политике, его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде стран мира. При этом сам трейдер не опровергал того факта, что его деньги помогли провести на Украине Оранжевую революцию в 2004 и Евромайдан в 2013 году.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что некоторые американские фонды представили для политической элиты Штатов руководство по расколу России. По его словам, структуры Сороса каждый год передают по 800 миллионов долларов для создания различных постановочных снимков и видеороликов.

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