Маск обвинил Сороса в желании уничтожить западную цивилизацию

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Гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что финансист Джордж Сорос и его фонд планируют уничтожить западную цивилизацию. Об этом сообщает RT.

Так американский предприниматель прокомментировал пост, в котором Сороса обвинили в эскалации миграционного кризиса на итальянском острове Лампедуза.

"Организация Сороса, похоже, хочет как минимум уничтожения западной цивилизации", – написал он.

Это не первый раз, когда Маск резко высказывается в отношении финансиста. Так, в мае он заявил, что Сорос ненавидит человечество. По его мнению, финансист намерен разрушить саму ткань цивилизации.

Маск также сравнивал Сороса со злодеем Магнето из франшизы "Люди Икс". Однако позже предприниматель извинился за свои слова.

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