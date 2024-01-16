Маск поддержал идею Зеленского провести мирный саммит в Швейцарии

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Американский бизнесмен Илон Маск надеется, что мирная конференция, о проведении которой Швейцарию попросил украинский лидер Владимир Зеленский, состоится. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter).

"Надеюсь, это (мирная конференция. – Прим. ред.) произойдет. Настало время прекратить смерти в окопах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что так миллиардер отреагировал на пост одного из пользователей соцсети, который опубликовал скриншот статьи газеты Daily Mail с заголовком "Президент Зеленский попросил Швейцарию организовать "мирную конференцию высокого уровня".

До этого лидер Швейцарии Виола Амхерд заявила, что Зеленский обратился к ней и попросил организовать мирную конференцию. Она указала, что страна готова провести подобный саммит.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что обсуждение мира на Украине может пройти без участия РФ, но это не принесет результатов.

Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины