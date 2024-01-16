Рамасвами приостановил президентскую кампанию в США

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Американский предприниматель Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в Соединенных Штатах, уточнив, что поддержит кампанию Дональда Трампа. Заявление республиканца транслировал телеканал Fox News.

О приостановке президентской кампании Рамасвами рассказал во время своего выступления перед сторонниками в штате Айова. Бизнесмен принял решение не участвовать в выборах после проведения первых кокусов республиканцев, которые дали старт процессу определения кандидата в президенты США от данной партии.

Вместе с тем Рамасвами пообещал, что полностью поддержит экс-президента США Дональда Трампа на грядущих выборах.

Между тем стало известно, что Трамп сейчас лидирует в борьбе за номинацию на фракционных собраниях Республиканской партии в штате Айова по итогам подсчета 40 тысяч голосов. Он заручился примерно 52% голосов, следом за ним расположился губернатор Флориды Рон Десантис (20%). В свою очередь, Рамасвами получил только 7,8% голосов.

Ранее вышедший из президентской гонки бизнесмен выразил мнение, что для урегулирования украинского конфликта Киев будет вынужден уступить восточные части государства. Вместе с тем Рамасвами предложил взять обязательство о том, что Украину не примут в НАТО в обмен на выход РФ из "военного союза с Китаем".

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