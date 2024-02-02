Флорида отправит в Техас батальон нацгвардейцев для защиты границы

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Американский штат Флорида направит около тысячи нацгвардейцев в Техас для оказания помощи в ситуации на границе. Об этом со ссылкой на губернатора Флориды Рона Десантиса пишет РИА Новости.

Он добавил, что батальон нацгвардейцев отправится в Техас уже в ближайшее время. Им будут помогать добровольцы из гвардии штата Флорида.

По словам Десантиса, гвардейцы должны будут укрепить границу и построить на ней дополнительные заграждения.

Губернатор призвал остановить вторжение нелегальных мигрантов на южной границе раз и навсегда. Он подчеркнул, что если у страны нет границы, то она не может быть суверенной. Десантис также в очередной раз осудил действия администрации президента США Джо Байдена.

Помимо Десантиса, о готовности отправить бойцов Национальной гвардии в Техас для разрешения кризисной ситуации на границе США и Мексики также заявлял губернатор штата Оклахома Кевин Ститт. Он отмечал, что уже связался с генералом Томасом Мансино, который командует нацгвардией в Оклахоме.

Власти Техаса многократно заявляли, что американская администрация не осуществляет охрану границы США должным образом, что приводит к увеличению числа нелегальных мигрантов. В связи с этим штат начал высылать мигрантов на автобусах в другие крупные американские города.

В Вашингтоне назвали действия Техаса неконституционными, а методы избыточными. 22 января Верховный суд США выступил с решением убрать проволочное ограждение на границе с Мексикой, которое ранее было установлено под руководством губернатора Техаса Грега Эббота.

Эбботт впоследствии заявил, что будет самостоятельно защищать свой участок границы, и отметил неспособность администрации президента выполнять обязанности по защите границы. Его поддержал бывший президент США Дональд Трамп, а также губернаторы еще 25 штатов, среди которых Флорида, Вирджиния, Джорджия, Алабама, Монтана, Оклахома и ряд других.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в свою очередь, заявила, что администрация Байдена считает небезопасными действия губернатора Техаса по защите американской границы.

Байден заявил, что собирается закрыть границу для нелегальных беженцев из Мексики