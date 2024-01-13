Нацгвардия штата Техас взяла под контроль участок границы США и Мексики

Фото: ТАСС/AP/Eric Gay

Национальная гвардия Техаса "захватила" участок границы США и Мексики и запретила доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Об этом сообщает телеканал CBS.

Противостояние произошло в приграничном городе Игл-Пасс, куда обычно попадают мигранты, нелегально пересекающие реку Рио-Гранде, по которой проходит граница США и Мексики. По данным телеканала, национальная гвардия, которую развернул губернатор штата республиканец Грег Эббот, взяла контроль над парком Шелби в городе, который использовался федеральными пограничниками как место размещения мигрантов перед их транспортировкой для дальнейшего оформления.

Анонимный источник заявил телеканалу, что с 11 января власти Техаса запретили катерам пограничников патрулировать этот район. Минюст США из-за этого обратился в Верховный суд страны. По данным ведомства, нацгвардия, подчиняющаяся властям Техаса, заблокировала доступ пограничникам и федеральной нацгвардии к примерно 4 километрам границы с Мексикой.

Представитель оборонного департамента Техаса Майкл Перри, курирующий нацгвардию штата, заявил, что действия, предпринятые местными властями, направлены на предотвращение незаконного пересечения границы мигрантами.

"Захват парка Шелби – это крайняя и самая наглая попытка чиновников штата Техас оспорить полномочия федерального правительства в области иммиграции", – отмечает телеканал.

Споры относительно проблемы с миграцией на границе стали главной причиной, по которой конгресс не смог согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю.

Лидер демократов в верхней палате конгресса США Чак Шумер до этого заявлял, что сенаторы все же сумели добиться серьезного прогресса на переговорах, главной темой которых стало соглашение об укреплении безопасности границы и изменение законодательства в сфере миграции в обмен на поддержку просьбы президента Джо Байдена о выделении дополнительной помощи для Украины.