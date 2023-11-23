Взрыв на границе с США мог произойти из-за неосторожности водителя – СМИ

Фото: abcnews.go.com

Причиной взрыва машины на пограничном переходе между США и Канады могло стать неаккуратное вождение. Об этом заявило агентство Reuters.

На кадрах, опубликованных с места инцидента, заметно, как автомобиль въехал на мост и разогнался до предельно высокой скорости. После этого водитель наехал на бордюр, поэтому его машина перевернулась и взорвалась. В результате погибли два человека, которые были в транспортном средстве.

Кроме того, сообщается, что из-за сильного взрыва пострадал пограничник.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что взорвавшаяся машина оценивается в 300 тысяч долларов. Уточнялось, что за рулем мог быть 56-летний бизнесмен из Нью-Йорка, который перед происшествием с супругой заезжал в казино, однако находился там недолго – пару минут. В казино, в свою очередь, сообщили, что сотрудничают со следствием и предоставили сотрудникам правоохранительных органов всю необходимую информацию.

Инцидент произошел накануне на Радужном мосту – пограничном переходе между США и Канадой. ФБР, расследовавшее дело, установило отсутствие взрывчатых веществ на месте происшествия и исключило версию о теракте. Инцидент классифицировали как ДТП.

