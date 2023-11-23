ФБР не нашло признаков теракта во взрыве автомобиля на мосту через Ниагару

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США завершило расследование дела о взрыве автомобиля на Радужном мосту около границы с Канадой, не обнаружив в происшествии признаков террористического акта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского ведомства.

Отмечается, что на месте происшествия не было найдено взрывчатых материалов, таким образом, связи с терроризмом не выявлено. Данный инцидент квалифицировали как ДТП. Дело было передано полиции Ниагара-Фоллс.

Ранее ФБР подтвердило, что занимается расследованием взрыва на мосту через Ниагарский водопад возле границы США и Канады.

Позже стало известно, что в результате произошедшего погибли два человека, которые находились во взорвавшейся машине. Кроме того, один из пограничников получил различные травмы.

По информации СМИ, взорвавшийся автомобиль числился в угоне. Два человека, которые находились в этой машине, пытались на высокой скорости проехать через КПП и врезались в его конструкцию, что и привело к взрыву авто.