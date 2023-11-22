22 ноября, 23:42Происшествия
Байдена проинформировали о взрыве на границе США и Канады
Фото: 123RF/gintsivuskansphoto
Американского лидера Джо Байдена проинформировали о взрыве автомобиля на Радужном мосту возле границы США и Канады. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
Президент Соединенных Штатов и его команда плотно отслеживают дальнейшее развитие событий.
Ранее ФБР подтвердило, что расследует взрыв на мосту через Ниагарский водопад на границе между двумя странами.
В СМИ сообщали, что на территории инцидента было видно задымление, а также есть повреждения в районе пограничного пункта.
Позже стало известно, что два человека, которые находились во взорвавшейся машине на мосту между США и Канадой, погибли. Пограничник получил травмы.
После инцидента власти Канады закрыли границу с США в районе взрыва автомобиля на Радужном мосту и еще на нескольких ближайших к нему КПП.
Более 50 человек погибли в результате взрывов в двух мечетях Пакистана
Читайте также