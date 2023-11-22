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22 ноября, 23:42

Происшествия

Байдена проинформировали о взрыве на границе США и Канады

Фото: 123RF/gintsivuskansphoto

Американского лидера Джо Байдена проинформировали о взрыве автомобиля на Радужном мосту возле границы США и Канады. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Президент Соединенных Штатов и его команда плотно отслеживают дальнейшее развитие событий.

Ранее ФБР подтвердило, что расследует взрыв на мосту через Ниагарский водопад на границе между двумя странами.

В СМИ сообщали, что на территории инцидента было видно задымление, а также есть повреждения в районе пограничного пункта.

Позже стало известно, что два человека, которые находились во взорвавшейся машине на мосту между США и Канадой, погибли. Пограничник получил травмы.

После инцидента власти Канады закрыли границу с США в районе взрыва автомобиля на Радужном мосту и еще на нескольких ближайших к нему КПП.

Более 50 человек погибли в результате взрывов в двух мечетях Пакистана

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