Байдена проинформировали о взрыве на границе США и Канады

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Американского лидера Джо Байдена проинформировали о взрыве автомобиля на Радужном мосту возле границы США и Канады. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Президент Соединенных Штатов и его команда плотно отслеживают дальнейшее развитие событий.

Ранее ФБР подтвердило, что расследует взрыв на мосту через Ниагарский водопад на границе между двумя странами.

В СМИ сообщали, что на территории инцидента было видно задымление, а также есть повреждения в районе пограничного пункта.

Позже стало известно, что два человека, которые находились во взорвавшейся машине на мосту между США и Канадой, погибли. Пограничник получил травмы.

После инцидента власти Канады закрыли границу с США в районе взрыва автомобиля на Радужном мосту и еще на нескольких ближайших к нему КПП.

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