ФБР подтвердило взрыв машины на мосту между США и Канадой

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Машина взорвалась на Радужном мосту – пограничном переходе между США и Канадой, офис ФБР в Баффало расследует происшествие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что в рамках расследования бюро сотрудничает с федеральными и местными правоохранителями.

Ранее местный филиал телекомпании ABC сообщал, что автомобильный мост через Ниагарский водопад на границе США и Канады закрыли из-за прогремевшего взрыва. Уточнялось, что на месте инцидента видно задымление, а также есть повреждения в районе пограничного пункта.

Телекомпания со ссылкой на мэрию приграничного города Ниагара-Фолс передавала, что произошел некий инцидент с участием автомобиля, взрыв прогремел на американской части моста. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул проинформирована о произошедшем. В соцсети X она заверила, что власти внимательно следят за ситуацией, представители госорганов находятся на месте и готовы помочь.

Ранее три человека пострадали в результате взрыва в машине в Белгороде. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что всех пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями ног. По словам врачей, граждане поступили в больницы в состоянии средней тяжести.

До этого автомобиль взорвался на севере Москвы, возгорания не последовало. Хлопок был вызван разгерметизацией одного из газовых баллонов.

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