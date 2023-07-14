Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Три человека пострадали в результате взрыва в машине в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Выехал на место ЧП. Угрозы для жителей соседних домов и квартир нет. На месте работают оперативные службы. Следственные органы принимают все меры для того, чтобы разобраться в причинах произошедшего", – написал глава региона в телеграм-канале.

По словам Гладкова, из-за взрыва пострадал мужчина, который находился в автомобиле. Также травмы получили случайные прохожие – женщина и ее ребенок.

Губернатор Белгородской области добавил, что всех пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями ног. По словам врачей, граждане поступили в больницы в состоянии средней тяжести.

По факту случившегося медработники проведут сеансы с московскими специалистами. При необходимости пострадавших доставят в медучреждения столицы.

В конце июня в МЧС РФ по Москве сообщили, что на севере столицы по адресу улица Фестивальная, дом 46, взорвался автомобиль. Однако последующего возгорания не было. Отмечалось, что хлопок был вызван разгерметизацией одного из газовых баллонов.

В указанном автомобиле находились три газовых баллона. На момент инцидента в машине людей не было.