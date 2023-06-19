Три человека пострадали при взрыве газового баллона в автомобиле в пригороде Симферополя

Фото: телеграм-канал "Baza"

Три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в автомобиле в пригороде Симферополя. О происшествии рассказал советник главы Крыма Олег Крючков в своем официальном телеграм-канале.

"В четыре часа утра в Мирном, поворот с Евпаторийского шоссе, взорвался газовый баллон в легковом автомобиле. Пострадали три человека", – говорится в его публикации.

Находившиеся в машине получили ожоги, их доставили в больницу.

Ранее семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате аварии в районе города Сунжа в Ингушетии. ДТП произошло на 595-м километре ФАД Р-217 "Кавказ". Столкнулись два легковых автомобиля: Mercedes и ВАЗ 21112.

Для извлечения погибших и ликвидации последствий смертельной аварии были привлечены девять спасателей и три единицы техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.