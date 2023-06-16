Семь человек погибли в ДТП в Ингушетии

Фото: ГУ МЧС России по РИ

Семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате аварии в районе города Сунжа в Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

"На 595 километре ФАД Р-217 "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие. <...> Столкнулись два легковых автомобиля, Mercedes и ВАЗ 21112", – говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 16 июня. Для извлечения погибших и ликвидации последствий ДТП были привлечены девять спасателей и три единицы техники.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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