Один человек погиб и 14 получили ранения в крупном ДТП на юге Италии – СМИ

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Один человек погиб и 14 получили ранения в крупном ДТП на юге Италии на автостраде A16 Неаполь – Каноза, передает новостной телеканал RaiNews24.

"Согласно информации пожарной службы провинции Авеллино, ДТП произошло около 4 часов утра (05:00 по московскому времени. – Прим. ред.) близ городка Валлезаккарда. Следовавший из Рима в Неаполь автобус, в котором находились 38 пассажиров и два водителя, вылетел за пределы автодороги после столкновения с пятью другими автомобилями", – отмечается в сообщении.

Раненых в тяжелом состоянии оперативно госпитализировали в Авеллино, Беневенто и Ариано Ирпино.

В настоящее время на месте ЧП находятся несколько пожарных расчетов. С помощью крана специалисты подняли перевернувшийся автобус, откуда достали раненых.

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