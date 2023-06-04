Фельдшер скорой помощи погибла в ДТП с легковым авто в Липецке

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Фельдшер скорой помощи 1977 года рождения погибла в ДТП в Липецке. Об этом сообщается на странице УМВД РФ по Липецкой области в соцсети "ВКонтакте".

Авария произошла на площади Франценюка. Скорая помощь столкнулась с легковым авто "Опель".

"Также пострадали мужчина-водитель "Опеля" 1985 года рождения, две 14-летние пассажирки этого автомобиля и фельдшер скорой помощи 2001 года рождения", – говорится в сообщении.

Водитель скорой помощи 1969 года рождения не получил ранения и травмы в результате аварии.

Госавтоинспекция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.

До этого в Москве автомобиль скорой помощи столкнулся с такси. В результате аварии погиб 34-летний мужчина-фельдшер. Согласно записи с камер видеонаблюдения, таксист выехал на перекресток на красный сигнал светофора.



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