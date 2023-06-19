Чиновник Запорожской области пострадал в результате взрыва автомобиля в Крыму

Фото: телеграм-канал "Baza"

В машине, в которой взорвался газовый баллон пригороде Симферополя, находились помощник вице-премьера Запорожской области по экономическому развитию Владимир Епифанов, его секретарь и охранник. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и врезался в дорожное заграждение, после чего в автомобиле взорвался газовый баллон. Три пассажира с сильными ожогами были госпитализированы в больницу", – заявили в управлении МВД по Крыму.

Отмечается, что прокуратура республики начала проверку по факту произошедшего.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов подтвердил, что в машине находился Епифанов и его коллеги. По его словам, после взрыва помощник вице-премьера не смог справиться с управлением, что привело к столкновению транспорта с забором.

"Все трое получили сильные ожоги головы, туловища и рук, от 30 до 50%", – написал Рогов в своем телеграм-канале.

В данный момент все пострадавшие находятся в больнице, официальную причину взрыва пока не удалось установить, добавил он.

"По словам помощника Владимира Епифанова, за день до ЧП газовый баллон проверяли на станции техобслуживания в Симферополе", – отметил Рогов.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в автомобиле в пригороде Симферополя. По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, инцидент произошел в Мирном, на повороте с Евпаторийского шоссе.



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